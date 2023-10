Panza a Roma per chiedere che l’autoscala dei Vigili del fuoco torni a Domo

Oggi al Viminale incontro con il Sottosegretario di Stato all'Interno Nicola Molteni e con il prefetto Laura Lega, Capo del dipartimento Vigili del fuoco. "Tra i temi affrontati la tematica dell'autoscala in dotazione ai VVFF di Domodossola che troppe volte viene utilizzata in prestito in supporto di altre realtà" dichiara l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali.

"Ho richiesto che venga preso l'impegno affinché, pur comprendendo tutte le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di dover reperire mezzi e risorse per cercare di garantire il corretto funzionamento del servizio di sicurezza, si tengano in debita considerazione le peculiarità del nostro territorio, evitando lo spostamento e la dislocazione della nostra autoscala per altri comandi, affinché un territorio particolare come quello ossolano non venga ulteriormente penalizzato" – conclude Panza.

Così in una nota l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali