"Serata di audiovisivi" a La Cinefoto di Domodossola, alle ore 21 di venerdì 3 novembre.

Protagonista sarà Fabio Cardano, un fotografo autodidatta, che ha sperimentato vari generi fotografici, apprezzando maggiormente quello di paesaggio e di reportage, praticati sopratutto in occasione di viaggi, altra passione coltivata dall' autore. Cardano si avvicina al mondo dell'audiovisivo inizialmente per tentare di far rivivere anche allo spettatore le proprie esperienze di viaggio.

Successivamente, si è avvicinato ad audiovisivi più impegnati, di carattere sociale, che lo portano a vincere per due volte consecutive il Circuito Nazionale Audiovisivi organizzato dalla Fiaf, oltre ad ottenere numerosi riconoscimenti a concorsi nazionali e internazionali, tra cui la medaglia d'oro Australian Photography Society all' Adelaide Film Festival, il Gran Prix al Thophee de Paris, l'Oscar al Circuito internazionale Audiovisivi Challenge 123.