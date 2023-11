Svizzera, da Berna il via libera all'abbattimento preventivo dei lupi

Il lupo resta una specie protetta, ma la Svizzera dà il via libera all’abbattimento preventivo. In pratica non bisognerà più attendere che il predatore arrechi dei danni per abbatterlo.

‘’Per arginare la popolazione di lupi il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza sulla caccia. A partire da dicembre, la regolazione preventiva di branchi volta a prevenire futuri danni sarà possibile a condizioni ben definite’’ scrivono i giornali svizzeri.

L'aumento della popolazione dei lupi ha portato a queste decisione. Lo ha reso noto il responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Albert Rösti.

Da dicembre i Cantoni potranno abbattere degli esemplari di lupo per prevenire futuri danni e non più intervenire a posteriori quando il danno è già stato causato.

In Svizzera sarebbero presenti complessivamente 11 branchi e poco più di cento lupi. L’Ufficio Federale dell’ambiente dice che nel 2019 i lupi hanno inoltre predato 446 animali da reddito, mentre nel 2022 sono state registrate 1.480 predazioni.