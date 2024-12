Mergozzo si veste a festa con i mercatini sul lungolago

Domenica 15 dicembre Mergozzo si veste a festa per i mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con il comune e le associazioni cittadine. Dalle 10.00 alle 17.00 il lungolago, in piazza Cavour, ospita dunque le bancarelle con prodotti artigianali, idee regalo e molto altro.

A partire dalle 14.30, poi, si tiene “Un Natale di pace”, un grande evento promosso dal comune, dalla Pro Loco e dalla scuola secondaria di primo grado di Mergozzo e Ornavasso, con la collaborazione della Croce Rossa, del gruppo Aib, del comitato Santa Elisabetta e del comitato Santa Marta. I ragazzi della scuola si esibiscono in un concerto in attesa dell’arrivo di Babbo Natale dal lago. Nel corso del pomeriggio, poi, la distribuzione di cioccolata e vin brulè, oltre alla vendita del panettone solidale della Croce Rossa.