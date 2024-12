Promozione, l'Ornavassese riceve il forte Ivrea

È tempo di sfatare il tabu “Curotti” per la capolista Juve Domo: i granata, sin qui sempre vittoriosi in trasferta, hanno ottenuto solo 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in casa. Avversario di turno sono i torinesi del Montanaro, compagine in lotta per evitare i playout, che ha raccolto solo tre punti nelle ultime cinque uscite.

Dopo la sonante vittoria di domenica scorsa contro l’Ornavassese, l’Omegna è chiamato a dare continuità di prestazioni e risultati sul difficile campo di Gattinara. I vercellesi sono una delle rivelazioni di questo campionato, nonostante la sconfitta di domenica scorsa in casa della Virtus, e non sono lontani dalla zona playoff. I ragazzi di Foti proveranno a portare a casa punti fondamentali in ottica salvezza.

Trasferta assai complicata anche per il Feriolo di Luca Porcu, impegnato in casa di una ritrovata Fulgor Chiavazzese. La formazione biellese, reduce dalla bella vittoria di Arona, si trova potenzialmente a soli due punti dalla vetta, in caso di vittoria nel recupero con l’Omegna. I gialloblù sono in serie positiva da tre turni, una piccola striscia che ha ridato morale all’ambiente ma pochi punti alla classifica, occorrono le vittorie per risalire la china.

Partita durissima anche per il fanalino di coda Ornavassese, che riceve sul proprio campo l’Ivrea, seconda forza del campionato. La strada verso la salvezza per i neri di Fusè appare davvero accidentata, i numeri purtroppo parlano chiaro: in tredici partite, 4 punti conquistati, 4 gol segnati e 31 gol subiti. Servirà un miracolo sportivo per fermare gli arancioni eporediesi, squadra solida e bene attrezzata.

Le partite

Città Di Cossato - Cameri; Orizzonti Canavese - Dufour Varallo; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Virtus Vercelli; Fulgor Chiavazzese RV - Feriolo; Gattinara - Omegna; Juventus Domo - Montanaro; Ornavassese - Ivrea; Union Novara - Arona