Domo ha celebrato la Giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia FOTO E VIDEO

Anche a Domo si è tenuta la celebrazione ufficiale per la Giornata delle Forze Armate, un momento di riflessione e riconoscimento per onorare coloro che hanno servito il Paese con impegno e dedizione. L'orazione ufficiale di quest'anno è stata affidata al professor Pierantonio Ragozza. Le celebrazioni alle 16 al Parco della Rimembranza, con la deposizione della corona d'alloro al milite ignoto seguite dalla cerimonia ufficiale in largo Madonna della Neve. Alle 21 presso la collegiata, il coro dei congedati della Brigata Alpina Taurinense si esibirà con la partecipazione speciale del coro Ana di Domodossola.