Da molti anni esiste il servizio di ritiro auto alluvionate che comunque è diventato un servizio molto popolare, purtroppo perché ci sono molte persone che si trovano ad affrontare molti danni causati da alluvioni e inondazioni e in particolare le auto subiscono danni significativi e diventano inutilizzabili o addirittura pericolose.

Ma basta guardare quello che sta succedendo negli ultimi anni con gli eventi atmosferici estremi nel nostro Paese che si susseguono ogni anno e in tutte le regioni e in molte città, e se non andassimo a guardare i vari video e foto ci renderemo conto che spesso e volentieri, i danni oltre le case sono sempre collegati alle macchine che vengono trascinate via, strade d’acqua quando i fiumi esondano per esempio.

Tra l'altro queste alluvioni causano danni molto profondi ai veicoli sia dal punto di vista strutturale che meccanico, perché l'acqua si infiltra all'interno del motore o nel sistema elettrico causando danni irreparabili.

Ma poi va anche considerato che il fango e i detriti portano a intasare gli impianti e ne compromettono il funzionamento praticamente per sempre, e le stesse macchine non diventano più utilizzabili se non a costo di interventi di riparazione esageratamente costosi.

Poi ci sono proprietari che ormai hanno anche delle polizze assicurative che tutelano e li rimborsano in caso di questi danni, e comunque in quelle circostanze non conviene più riparare le macchine perché costerebbe troppo.

Per questo motivo poi i proprietari fanno quello che fanno piuttosto che provare a rivendere quelle macchine in autonomia, cosa che diventa impossibile perché difficilmente qualcuno li acquisterebbe, e anzi al massimo li vorrebbe un regalo per utilizzarli come pezzi di ricambio.

Dicevamo che quello che fanno i proprietari è di rivolgersi a questi servizi che si occuperanno di valutare l'auto alluvionata offrendo anche una somma il cui ammontare dipenderà dalle condizioni dell'auto e si occuperanno poi delle varie pratiche burocratiche, e a ritirare l'auto nel luogo in cui si trova venendo con un carro attrezzi.

Anche perché come dicevamo le auto danneggiate dalle alluvioni sono un rischio per la sicurezza stradale, sia per il proprietario e anche per gli altri utenti della strada.

I servizi di ritiro auto alluvionate sono molto importanti per la collettività

Diciamo che ogni situazione è a sé quando una persona ha una macchina alluvionata, perché appunto ci sono persone che magari vogliono farsi rimborsare dall’assicurazione che paga questi danni che ormai sono molte le compagnie che fanno queste proposte.

In una situazione del genere è chiaro che un cliente ha l'obiettivo di riparare quella macchina e quindi sarà poco interessato a questi servizi, e pensiamo alle persone che avevano una macchina nuova che hanno voluto tutelare anche contro questi possibili eventi atmosferici, che ormai non sono eventi rari ma sono eventi molto frequenti ogni anno e quindi ognuno di noi cerca di organizzarsi per non avere danni.





Magari non recupererà tutta un'intera somma, però ne potrebbe recuperare una buona parte dell'assicurazione e poi si mette d'accordo con il meccanico per ripararla.