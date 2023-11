Alle Milani pomeriggio opzionale con tanti laboratori

Nei tre plessi delle scuole della direzione didattica del primo ciclo di Domodossola si rientra a scuola anche al martedì pomeriggio per svolgere tante attività laboratoriali. L'iniziativa, che coinvolge le scuole Milani e Calice a Domodossola e quella di Masera, è stata voluta dalla dirigente scolastica Patrizia Taglianetti.

"Grazie all'utilizzo dell'organico di potenziamento e a fondi vari, tra cui anche qualche risorsa recuperata tramite il Pnrr, quest'anno siamo riusciti ad attivare il quarto pomeriggio in tutti e tre i plessi del 1° Circolo - spiega infatti la dirigente - il rientro a scuola è facoltativo, e tutte le attività vengono svolte in maniera laboratoriale e per classi aperte e gruppi di lavoro".

I ragazzi possono partecipare a numerose attività, seguendo i loro interessi e le loro inclinazioni: sport, robotica, scienze, matematica, laboratori di propedeutica alla musica bandistica, coro, percorsi di alfabetizzazione artistica con attività outdoor e molto altro ancora.

"Alla primaria di Calice, inoltre, viene adottato il metodo finlandese e i ragazzi possono anche scegliere se lavorare in gruppo o svolgere attività individuali - dice la dirigente - abbiamo avuto riscontri positivi, con il miglioramento dell'apprendimento e maggiore motivazione, che ci viene confermata anche dai genitori. I bambini vengono a scuola molto più volentieri e sono più coinvolti e felici". In particolare, seguendo questa metodologia, c'è molta contaminazione tra le materie d'insegnamento e le ultime due ore del venerdì vengono riservate alla libera scelta, da parte dei bambini, delle attività da svolgere.

Nell'ambito dei martedì pomeriggio nei tre plessi è attivo anche il laboratorio teatrale: i bambini stanno preparando due spettacoli, il primo è un musical che sarà messo in scena a inizio anno, l'altro invece una rappresentazione sul tema dell'accoglienza.

"Seguendo le nuove indicazioni giunte dal Ministro - spiega ancora Taglianetti - prossimamente attiveremo un progetto specifico sulle materie Stem indirizzato alle bambine".