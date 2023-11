Commemorazione per il XX anniversario dell'attentato di Nassiriya

L'Associazione Nazionale Carabinieri, in collaborazione con il comune di Beura Cardezza, in occasione del 20esimo anniversario dell'attentato di Nassiriya, il 12 novembre organizza una cerimonia commemorativa.

Il 12 novembre del 2003 un camion imbottito di esplosivo, guidato da due suicidi di Al Qaeda, devastava la base degli italiani nella città irachena. Nell’attentato di Nassiriya, avvenuto alla “Base Maestrale”, sede della Multinational Specialized Unit (Msu) dei Carabinieri a Nassirya in Iraq , persero la vita 28 persone e 19 furono quelle italiane, trai i quali 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito italiano e 2 civili.

Il programma prevede alle 10.15 cerimonia dell'alzabandiera e deposizione omaggio floreale al monumento in Via Caduti di Nassiriya di Domodossola e a seguire la messa in suffragio officiata da don Paolo Cavagna nella parrocchia di San Giorgio a Beura.