"Un poster per la pace": le alunne vincitrici del concorso del Lions Club

Manuela Perozzo, alunna della scuola media di Ornavasso classe 3C, e Sara Gartoumi della sezione di Mergozzo classe 3D, sono le vincitrici del concorso sponsorizzato dal Lions Club Domodossola “Un Poster per la Pace”.

I poster, che quest’anno avevano come tema “Osate sognare”, sono stati scelti da una commissione presieduta da Federico Cavalli, presidente del Lions Club Domodossola, e da Leonardo Infernosa, vicedirigente dell’IC “Valtoce” di Vogogna. I poster vincitori avanzano ora alla fase seguente del concorso, che si svolgerà a Torino, concorrendo con le altre opere vincenti delle diverse province piemontesi.

A livello locale, gli studenti vincitori hanno ricevuto il debito riconoscimento per la loro partecipazione al concorso giovedì 9 novembre, in una cerimonia che si è svolta presso le sezioni di Ornavasso e Mergozzo dell’IC “Valtoce” alla presenza di Cesare Bensi e del cerimoniere Enrico Verdi, del vicedirigente dell’istituto prof Leonardo Infernosa e della responsabile del plesso di Mergozzo Maria Vittoria Rosa. Riconoscimenti di merito sono andati agli alunni Achille Venezia e Alice Brignolo di Ornavasso e ad Asia Goggi di Mergozzo.

Enrico Verdi ha raccontato ai ragazzi la storia del Lions Club e i service del LC Domodossola e ha ringraziato per l’impegno didattico gli insegnanti d’arte Brunina Manno e Michele Restuccia.

“Anche se ci sono dei vincitori, come d’obbligo in ogni concorso – ha detto Cesare Bensi – di fatto tutti gli studenti hanno vinto perché premiati con una visita a Milano a carico del Lions Club Domodossola presso il centro di addestramento dei cani per i ciechi di Limbiate, che costituisce un fiore all’occhiello in ambito europeo. Il pomeriggio i ragazzi visiteranno la città e centri di cultura. Auguriamo ai nostri giovani di crescere e impegnarsi per un mondo in cui non ci sia più bisogno di poster per la pace”.