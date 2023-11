Cgil e Uil, scioperi contro la legge di bilancio

I segretari generali di Cgil Novara Vco e Uil Novara e Vco - rispettivamente, Attilio Fasulo e Roberto Vittorio – hanno annunciato uno sciopero generale, previsto per il 17 e per il 24 novembre.

Per venerdì 17 novembre lo sciopero riguarderà il pubblico impiego, la sanità, i trasporti, la scuola, le poste e gli occupati in appalti operanti in questi settori. Il ritrovo è in programma per le ore 9.30 in Piazza Gramsci, a Novara.

Per quanto riguarda, invece, venerdì 24 novembre, lo sciopero coinvolge tutti gli altri settori. Il trovo è alle ore 9.30 in Piazza Cavour a Novara; alle 10.00, invece, la partenza del corteo con arivo in Piazza della Repubblica.

In entrambe le occasioni, si riuniranno a Novara i manifestanti provenienti anche dalle province vicine, Vco, Vercelli e Biella. Gli scioperi hanno come scopo principale quello di modificare la legge di bilancio.