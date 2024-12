Il presepe della Collegiata realizzato dai ragazzi dell'Anffas

Il presepe della chiesa Collegiata di Domodossola di questo Natale è stato realizzato a mano dai disabili dell'Associazione Anfass al Badulerio. Una quindicina di disabili, guidati dalla responsabile del laboratorio di ceramica Franca Falcaro e da altri sei volontari, hanno prodotto le statuine.

“Si tratta di manufatti realizzati durante i laboratori di ceramica – spiega Franca Falcaro - un grande lavoro di squadra. Si è partiti dall'argilla manipolata su una tavoletta all'essiccazione, alla prima cottura in forno per passare alla smaltatura, alla decorazione e alla seconda cottura. A questo presepe lavoriamo da una decina di anni: ogni anno aggiungiamo nuovi pezzi”.

Oltre alle statuine anche alcune casette sono state realizzate in ceramica, così come le pecore e gli altri animali. Lo scorso anno l'Anfass ha partecipato al concorso dei presepi indetto dalla parrocchia inviando una foto e il presepe è stato giudicato il migliore. “Quest'anno il parroco don Vincenzo Barone - dice Franca Falcaro - ha chiesto di poterlo esporre in parrocchia. È per noi una grossa soddisfazione”.