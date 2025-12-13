Le previsioni meteo per il fine settimana

Un robusto campo di alta pressione continua a dominare il Mediterraneo centrale e l’Italia, garantendo condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte fino a domenica. "Tuttavia - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - persistono condizioni favorevoli all’inversione termica, con locali gelate e formazione di foschie o banchi di nebbia in pianura, mentre in quota le temperature resteranno sopra la media stagionale. Lunedì l'avvicinamento di una saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale convoglierà correnti umide sulla nostra regione, determinando un graduale aumento della nuvolosità, un calo delle temperature e, dalla serata, deboli precipitazioni sul settore meridionale"

SABATO 13 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo sereno; possibile formazione di foschie e locali banchi di nebbia in pianura al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo fino a 2700-2900 m. Venti: deboli sudoccidentali sulle Alpi e deboli da est sull'Appennino, con locali rinforzi moderati al mattino; calmi o deboli prevalentemente occidentali in pianura.

DOMENICA 14 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per locali addensamenti sull'Appennino nel pomeriggio. Foschie e locali banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in deciso calo sui 2300-2400 m, con valori sui 2600-2700 m sull'Appennino,. Venti: deboli sudoccidentali sulle Alpi, in parziale intensificazione nel corso del pomeriggio; calmi o deboli altrove, meridionali sull'Appennino e prevalentemente occidentali in pianura.