Skipass unico, dal 20 novembre la prevendita per sciare in otto stazioni del Vco

Anche quest'anno si potrà sciare in ben otto stazioni del Verbano Cusio Ossola, per un totale di 125 km di piste, con un unico abbonamento stagionale. Alpe Devero Ski, Baitina di Druogno, Cheggio, Domobianca Ski, Formazza Ski, Macugnaga, Piana di Vigezzo e San Domenico Ski saranno dunque unite in un unico abbonamento e gli amanti dello sci potranno cambiare località a proprio piacere. Lo skipass unico adulti per i residenti nel Vco è fissato anche quest'anno a 530 Euro, mentre per i non residenti in provincia a 630 Euro.

Ci sono poi tante altre formule con sconti e agevolazioni, per giovani, senior, maestri e allenatori, agonisti ecc. Per la stagione 2023/24 Ski Area Vco propone anche lo skipass famiglia, con 6 giorni non consecutivi per due adulti e fino a 3 figli fino a 14 anni a soli 450 Euro in prevendita. Lo stagionale residenti è in anche un carnet da cinque giorni non consecutivi a 160 Euro e uno Skipass Vco famiglia per 2 adulti e fino a 3 figli fino a 14 anni valido per 6 giornate di sci non consecutive utilizzabili a piacere a 450 Euro.

Privati e maestri di sci potranno acquistare lo Ski Pass Unico presso l'ufficio prevendita situato al Centro Commerciale Outdoor Center a Crevoladossola che sarà aperto dal 20 al 26 novembre tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 17:00 alle 20:00, oppure presso le biglietterie di una qualunque delle stazioni della Ski Area Vco a partire dalla data di apertura degli impianti oppure online sul portale di biglietteria online per le stazioni che offrono tale servizio. Sci club e allenatori potranno effettuare la ricarica online sul portale dedicato e attivato la scorsa stagione. L’acquisto sarà possibile in qualunque momento accedendo al portale utilizzando le tessere in possesso dalla scorsa stagione.