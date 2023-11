Scelta delle scuole superiori: tante iniziative rivolte agli studenti di terza media

Per gli alunni che stanno frequentando l'ultimo anno della scuola media è il momento di scegliere quale percorso di studi intraprendere il prossimo anno. Per aiutare i ragazzi in questa difficile scelta l'Ufficio scolastico provinciale e le singole scuole stanno organizzando diverse iniziative. Si va dal progetto "Ricomincio da me", con incontri riservati ai genitori e ragazzi sulle richieste del mercato del lavoro, alla presentazione della propria offerta formativa che i singoli istituti superiori, licei e agenzie formative stanno effettuando direttamente nelle scuole medie, incontrando appunto i ragazzi a scuola.

Ricordiamo che le iscrizioni a scuola per l'anno scolastico 2023/2024 saranno aperte fino alle ore 20 del 30 gennaio. Le domande d'iscrizione dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso il servizio "Iscrizioni online", disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per accedere è necessario utilizzare le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o Eidas (electronic IDentification Authentication and Signature).

Nelle domande per l'iscrizione al primo anno delle scuole superiori i genitori degli studenti di terza media devono indicare una sola scuola, ma si possono specificare fino ad altri due istituti rispetto a quello prescelto.

A Domodossola anche quest’anno la scuola media “Gisella Floreanini” accompagna gli alunni nel percorso di scelta del proseguimento degli studi alle scuole superiori. Non solo attraverso la rete orientamento del Vco, grazie alla quale in orario scolastico i ragazzi incontrano in presenza ogni istituto superiore del territorio, ma anche attraverso progetti come l'Orientamarconi, con il "Marconi Galletti Einaudi" (laboratori trasversali di tutti gli indirizzi di studio per tutti gli studenti delle classi terze), le ore di lezione assaggio della seconda lingua straniera "Schnupperstunden" con il liceo "Spezia" (in cui tutti gli studenti delle classi terze si cimentano con la lingua tedesca e francese), laboratori musicali con il liceo "Gobetti" (durante i quali tutti gli studenti del nostro indirizzo musicale si sono confrontati con gli studenti del liceo), laboratori professionali con il "Dalla Chiesa Spinelli" (in cui è stata fatta esperienza dell'indirizzo abbigliamento e moda). La scuola inoltre propone ulteriori progetti di "3d education" in collaborazione con Vco Formazione e progetti come "Obiettivo Orientamento Piemonte" con il "Formont", quest'ultimo già a partire dalle classi seconde.

Per il 12 dicembre alle Floreanini di Domodossola è inoltre in programma un “saloncino” nella sede della scuola di via Terracini, occasione in cui le famiglie degli studenti e delle studentesse potranno incontrare in presenza i rappresentanti di tutte le scuole superiori del territorio.

Anche a Villadossola, l'IC Bagnolini ha organizzato per il 28 novembre dalle 17.30 alle 19.30 nel plesso centrale di via Boldrini 28 a Villadossola il mini Saloncino dell’orientamento. Saranno presenti tutte le scuole superiori del Vco con i loro rappresentanti per dare informazioni sulle iscrizioni alle famiglie e agli alunni.

Un'altra opportunità per meglio orientarsi è quella offerta dalle scuole superiori che apriranno le proprie porte a genitori e studenti per gli Open Day che permetteranno di conoscere gli ambienti, parlare con i professori e anche con altri studenti. Tutto questo aiuterà i ragazzi a operare una scelta più consapevole che indubbiamente condizionerà il loro futuro sia scolastico che professionale.

Ecco il calendario degli Open Day in programma in tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola:

Liceo Spezia, Domodossola

Indirizzi: liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo classico, liceo linguistico, liceo scienze umane opzione economico - sociale.

Open Day

16 dicembre 2023 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. In presenza, senza necessità di appuntamento.

20 gennaio 2024 dalle 09:00 alle 12:30. In presenza, con lezioni di prova previo appuntamento. Per appuntamenti al di fuori degli open day, contattare i referenti

--------------------------------------------

Liceo “A. Rosmini” Domodossola

Indirizzi: liceo delle scienze umane opzione economico-sociale; liceo artistico indirizzo grafica e indirizzo audiovisivo/multimediale

Open Day

25 novembre dalle ore 10.00

16 dicembre dalle ore 10.00

13 gennaio dalle ore 10.00

Su appuntamento al 371/4628751 oppure segreteria@rosminiinternationalcampus.com

-----------------------------------------------

Liceo “Gobetti" Omegna

Indirizzi: liceo artistico opzione architettura e ambiente e opzione arti figurative; liceo musicale, liceo scientifico

Open Day

18 novembre dalle 9.30 alle 10.30 Liceo scientifico; dalle 10.45 alle 11.45 Liceo musicale

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso i seguenti link:

Liceo scientifico: https://forms.gle/fVWYDpLbFwoB3h2u7

Liceo musicale: https://forms.gle/gWPM9aqfdQ4ymx737

Liceo artistico: https://forms.gle/4JPEfiyXMRZcu8Mk6

13 gennaio dalle 9.30 alle 10.30 Liceo scientifico; dalle 10.45 alle 11.45 Liceo musicale, dalle 12 alle 13 Liceo Artistico

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso i seguenti link:

Liceo scientifico: https://forms.gle/Byba7bq8DuYAqHec9

Liceo musicale: https://forms.gle/LjK7dH5ysU47JEhT

Liceo artistico: https://forms.gle/6rzmkS5Tkz9jcQqe7

Laboratori

13 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 Liceo scientifico (https://forms.gle/hbNHPrYA2CKtiWES9), dalle 17.00 alle 19.00 liceo musicale (https://forms.gle/Nw45rtKj8aLx2pFi6); dalle 17.00 alle 19.00 liceo artistico (https://forms.gle/xchRhiFvbeWrEyjN6)

---------------------------------------------

I.I.S “Marconi-Galletti-Einaudi", Domodossola

Indirizzi:

Istruzione professionale: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale; industria e artigianato per il Made in Italy; meccanico

Istruzione tecnica: chimica e biotecnologie sanitarie/ambientali; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; amministrazione e finanza/marketing; turismo; costruzione ambiente e territorio

Istruzione liceale: liceo sportivo

Open Day

02 dicembre2023 dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30

13 gennaio 2024 dalle 09:00 alle 12:30

Entrambi gli Open Day sono in presenza, senza necessità di appuntamento. Per esigenze particolari contattare i referenti.

---------------------------------------------

I.I.S. “E. Maggia” Stresa

Indirizzi: liceo linguistico e cultura enogastronomica e del territorio; istituto tecnico per il turismo e promozione del patrimonio e turismo culturale; istituto professionale enogatsronomia e ospitalità alberghiera; operatore della ristorazione (qualifica tre anni)

Open Day

In presenza

18 novembre 2023 dalle 14.30 alle 17.30

16 dicembre 2023 dalle 9.30 alle 12.30

20 gennaio 2024 dalle 9.30 alle 12.30

On line

21 dicembre 2023 dalle ore 18 alle ore 19

Prenotazioni: orientamento@istitutomaggia.it

-----------------------------------------------------------

I.I.S “Ferrini - Franzosini”, Verbania

Indirizzi:

Istruzione tecnica: amministrazione, finanza e marketing; sistemi informativi e aziendali, percorso management dello sport, turismo, grafica e comunicazione; costruzioni, ambiente e territorio; tecnologie del legno e delle costruzioni

Istruzione professionale: servizi commerciali con opzione operatore amministrativo segretariale Tecnico del commercio digitale

Istruzione liceale: liceo artistico indirizzo grafica

Open Day

15 novembre 2023 dalle 17.00 alle 19.30

Venerdì 15 dicembre 2023 dalle 17.00 alle 19.30

2 dicembre attività laboratoriale dalle 10.00 alle 12.00 legato al progetto “Vorrei Essere…”

16 gennaio 2024 dalle 17.00 alle 19.30

--------------------------------------------------

Istituto Professionale Agrario "Silvio Fobelli" Crodo

Indirizzo: agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti e del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

Open Day

A distanza su Google Meet

9 novembre 2023 dalle 18 alle 19 (Link alla videochiamata https://meet.google.com/sih-ckwd-qdy)

16 novembre 2023 dalle 18 alle 19 (Link alla videochiamata https://meet.google.com/wbr-yyuy-tnd)

23 novembre 2023 dalle 18 alle 19 (Link alla videochiamata https://meet.google.com/rjn-ueqe-eyq)

In presenza

2, 16 dicembre e 13 gennaio. Con accesso programmato alle ore 10.00, 12.00 e 14.00 con prenotazione allo 0324/61294 o tramite mail

all’indirizzo: orientamento@innocenzoix.it

Anteprima Open Day

1, 15 dicembre e 12 gennaio Incontri di presentazione della scuola a distanza in diretta Facebook (https://www.facebook.com/Agrariofobelli)

Non occorre accreditarsi, la partecipazione è libera

------------------------------------------

I.I.S “Dalla Chiesa - Spinelli”, Omegna

Indirizzi:

Istruzione tecnica: amministrazione, finanza, marketing, web digital marketing; Art relazioni internazionali per il marketing; turismo - web digital marketing

Istruzione professionale: manutenzione assistenza tecnica (meccanica /energia); manutenzione assistenza tecnica con opzione manutenzione veicoli a motore; industria e artigianato per il made in Italy - moda, servizi per la sanità e l'assistenza sociale

Open Day

17 novembre 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

15 dicembre 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

-------------------------------------------------------

I.P.P.S.E.O.A. “Mellerio Rosmini” Domodossola

Indirizzo: enogastronomia, servizi di sala, bar e vendita; operatore della ristorazione (triennale)

Open Day

2 e 16 dicembre 2023, dalle ore 9 alle 12.30

13 gennaio 2024, dalle ore 9 alle 12.30

Per info e prenotazioni: 0324.482152 oppure orientamento@alberghierorosmini.it

-------------------------------------------------

ENAIP Piemonte ETS - CSF Domodossola

Indirizzo: operatore alla riparazione dei veicoli a motore, manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici

Open Day

2 dicembre 2023 dalle 8.00 alle 14.00

13 gennaio 2024 dalle 08.00 alle 14.00

------------------------------------------

ENAIP Piemonte ETS - CSF Omegna

Indirizzo: operatore del benessere, erogazione di trattamenti di acconciatura

Open Day

18 e 25 novembre 2023 dalle 9.00 alle 12.00

13 gennaio 2024 dalle 9.00 alle 12.00

-----------------------------------------------

Formont Villadossola

Indirizzi: operatore della ristorazione

Open Day

2 dicembre 2023 dalle 8.30 alle 12.00

13 gennaio 2024 dalle 8.30 alle 12.00

-----------------------------------------

Vco Formazione, Gravellona Toce

Indirizzo: operatore delle produzioni alimentari, lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno

Open Day

11 novembre 2023 ore 10.00-12.00

11 gennaio 2024 ore 18.00-20.00

-----------------------------------------

Vco Formazione, Verbania

Indirizzo: operatore agricolo, coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra e manutenzione aree verdi

Open Day

Nei mesi di novembre e dicembre su appuntamento