Scuole superiori: per aiutare nella scelta tre incontri dell'Ufficio scolastico provinciale

Quale futuro percorso scolastico? Il passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori è sempre un momento delicato che andrà a condizionare il futuro percorso di vita dei ragazzi. Per questo motivo l’Ufficio scolastico provinciale del Vco, in collaborazione con le scuole della provincia, Enti e Associazioni del territorio, ha organizzato tre incontri formativi per condividere con le famiglie la scelta del futuro percorso scolastico.

Gli incontri si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre e rientrano tra le attività previste da “Ricomincio da me-Orientascuola” un percorso formativo dedicato all’orientamento per rispondere ai tanti dubbi che coinvolgono le famiglie nel momento della scelta. Per l’occasione saranno presenti gli orientatori di Obiettivo Orientamento Piemonte e i rappresentanti di Camera di Commercio e Unione Giovani Industriali del Vco.

Il programma delle serate prevede l'intervento di rappresentanti di "Obiettivo Orientamento Piemonte" che illustreranno la normativa sull’obbligo d’istruzione, la strutturazione del sistema scolastico e il supporto alla scelta. Seguirà l'intervento dell'Unione Giovani Industriali su "L’evoluzione del mondo del lavoro, le nuove figure professionali, le professioni nel Vco". Infine Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte presenterà il "Sistema Excelsior", banca dati sui fabbisogni professionali delle imprese. Gli incontri previsti, uno per ogni ambito territoriale, sono tre.

Lunedì 27 novembre dalle 17.00 alle 19.00 nell’aula magna dell’Ic Bagnolini in Via Boldrini, n.28 a Villadossola; giovedì 30 novembre dalle 17:00 alle 19:00 presso l’Iis Ferrini in Via Massera, n.8 a Verbania Pallanza; Lunedì 4 dicembre dalle 17:00 alle 19:00 presso l’Ic Beltrami in Via De Amicis, n.7 a Omegna. Per ragioni organizzative è richiesta la registrazione entro venerdì 24 novembre a questo link.