Azzurra Basket Vco seconda al torneo del Cavaliere

La prima edizione del torneo del Cavaliere a Briga Novarese ha visto brillare Azzurra Basket Vco, che si è classificata al secondo posto in un'affollata competizione. La squadra ha iniziato la giornata con una vittoria nella sfida del mattino contro Cerano, nella provincia di Novara. Tuttavia, nella finale per il primo/secondo posto, hanno dovuto arrendersi a Ciuff, la società ospitante del torneo.

La semifinale con Cerano è stata intensa, terminando con un punteggio di 81-77 a favore di Azzurra Basket VCO. Nel pomeriggio, la finale è stata dominata da Ciuff, che ha conquistato la vittoria con un punteggio di 91-51. Nonostante la sconfitta nella finale, la squadra della Valle d'Ossola ha dimostrato spirito sportivo e determinazione.

Il percorso competitivo di Azzurra Basket VCO non si ferma qui, con un altro torneo già in programma per il prossimo fine settimana ad Aosta. La squadra si prepara ad affrontare nuove sfide e a continuare a rappresentare con orgoglio la Valle d'Ossola nelle competizioni regionali.