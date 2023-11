Dal Parco alla difesa dei posti di lavoro, dalla A26 alla nuova provincia

‘’Sono molto contenta dell’ingresso di Verbania nel Parco Nazionale della Val Grande. Ho dedicato una parte della mia vita al parco e ricordo che l’idea di istituirlo si sviluppò e prese consistenza in un convegno organizzato nel 1985 dal Comitato Comprensoriale del Vco, del quale ero presidente, e finalizzato al turismo integrato nella nostra Provincia, area che conta, oltre alla Val Grande, il Monte Rosa, il Sempione, il Lago Maggiore con le bellissime isole Borromeo e la montagna ossolana’’. Così parlava solo un anno fa, novembre 2022, Franca Olmi, intervenendo al convegno su ‘’ Un Parco in città… la Città nel Parco’’.

Era stata una delle menti nella nascita del parco Val Grande, dove ricoprì la carica di primo presidente dell’ente e prima donna.

Classe 1929, toscana di nascita, era arrivata giovanissima a Verbania. Nel Vco ha vissuto dedicandosi al ruolo di docente di materie letterarie e poi come preside di scuola media, quindi entrando a piedi unici nella politica negli Anni Settanta. Una delle prima donne a farsi largo in un'arena, quella della Prima Repubblica, in cui parevano emergere solo uomini. Un carattere combattivo, che la portava a competere sui problemi con decisione e fierezza.

Fu consigliere comunale e assessore al Turismo e Sport a Verbania, ma anche preside del Comprensorio del Vco dal 1978 al 1985. In prima linea nella lotta per la difesa del lavoro, soprattutto quando l’allora Alto Novarese (la Provincia del Vco ancora non era nata) stava perdendo la sua carta di identità di area industriale per vocazione. Consigliera in diversi enti e consorzi è stata in prima linea per strappare a Roma il completamento dell’autostrada Voltri-Sempione. Tra le mille battaglie anche quella per l’istituzione della provincia.

Ma il Parco Val Grande è stato per lei un sogno realizzato, soprattutto dopo aver presieduto il Comitato promotore per l’istituzione. Parco che guidò dal 1994 al 2004.

Una carriera politica che la vide impegnata in quella che allora era l’area socialista, con legami forti con l’allora ministro Franco Nicolazzi, leader del Psdi.