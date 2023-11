Tariffe gas: consigli e suggerimenti per risparmiare sulla bolletta

La scelta di una nuova La scelta di una nuova promozione gas offre interessanti opportunità di risparmio. Optare per un nuovo operatore permette di stipulare un'offerta gas più conveniente, che non preveda alcun compromesso in termini di fornitura, ma che assicuri bollette meno salate. Inoltre, grazie al mercato libero, oggi è possibile optare facilmente per una nuova compagnia del gas, vediamo come valutare le diverse proposte per non rischiare di scegliere la promozione sbagliata.

Offerte gas casa: come risparmiare sul mercato libero

Dare un'occhiata alle numerosissime offerte gas proposte dai diversi fornitori, è il modo migliore per cominciare sin da subito a risparmiare sulla bolletta. Difatti, per far sì che le loro tariffe gas abbiano sempre costi competitivi, le compagnie presenti sul mercato libero, operando in un regime in cui la concorrenza è alta, tendono a variare costantemente i prezzi della materia prima per proporre ai nuovi utenti tariffe dal costo sempre più basso.

Per capire se le proprie condizioni contrattuali sono convenienti, è fondamentale quindi controllare il valore della componente del prezzo formulato dal nuovo fornitore, un importo che viene espresso in €/Smc e che, proprio in virtù degli aspetti concorrenziali, rappresenta l'elemento più pubblicizzato da qualsiasi compagnia. A questo punto, basta procedere ad un confronto tariffe gas: un processo che richiede solo pochi secondi e che aiuta a capire quale sia la promozione più conveniente.

Oltre al prezzo della materia prima, nel mercato libero è possibile scegliere anche tra due tipologie di tariffe, quelle a prezzo fisso e quelle a prezzo bloccato, le prime con un costo per la materia prima che resta invariato per un periodo che va dai 12 ai 24 mesi e che tutela da eventuali rialzi, le seconde con un prezzo che varia con l'andamento del mercato e che permette di approfittare di eventuali ribassi. Ogni soluzione può risultare più o meno conveniente al variare delle specifiche esigenze: basta scegliere la formula più vantaggiosa in base alle valutazioni del caso.

Nuova tariffa gas: perché è importante controllare il consumo annuo





Anche i consumi annui possono fare la differenza nella scelta di un'offerta del gas più vantaggiosa.

Conoscere questo valore, misurato in Smc, permette infatti di valutare ogni nuovo fornitore in base ai costi fissi, ai prezzi della materia prima e all'ammontare dei consumi, così da tarare ogni promozione alle proprie esigenze di fornitura e avere qualche sicurezza in più sull'effettivo vantaggio di ogni operatore.

Bollette, contratti e metodi di pagamento: le strategie che aiutano a risparmiare sulla fornitura del gas

Trattandosi di una voce non direttamente collegata con la tariffa del gas e le condizioni di vendita, quella derivante dai metodi di pagamento è una spesa molto spesso sottovalutata, ma che può fare la differenza sui costi complessivi della fornitura. Basti pensare all'abitudine di pagare la bolletta del gas con bollettino postale, una soluzione ampiamente opzionata da gran parte dell'utenza, ma che nel tempo può tradursi in un esborso significativo.

Per risparmiare anche su questi importi e rendere la bolletta del gas davvero conveniente, il consiglio è quello di scegliere una compagnia che possa dare accesso a metodi di pagamento che non prevedano costi aggiuntivi. Tra questi, ad esempio, il saldo con carta di credito o l'addebito diretto su conto corrente, che nella stragrande maggioranza dei casi non prevede costi di commissione.

Tra le altre cose, è bene considerare anche se l'offerta selezionata sia attivabile per la tipologia di contratto da stipulare, tra passaggio a nuovo operatore, primo allaccio, subentro o voltura: molte promozioni che appaiono convenienti sono spesso riservate esclusivamente ad alcune categorie di sottoscrittori -ad esempio prima attivazione o cambio fornitore-, e possono risultare incompatibili con altre forme contrattuali.

Infine, per risparmiare sulla fornitura del gas, può essere utile optare per una compagnia che contempli l'invio della bolletta del gas in formato elettronico: una soluzione che permette di ricevere la fattura sui canali digitali e che, al contrario di ciò che avviene con la bolletta cartacea, non prevede alcun costo aggiuntivo.