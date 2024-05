Dimezzato in due anni il disavanzo del Comune di Premosello Chiovenda

Approvato il rendiconto della gestione 2023 del Comune di Premosello Chiovenda. Il consiglio comunale ha votato unanimemente – era assente la minoranza - il rendiconto dell’anno scorso.

‘’Un anno positivo –ha detto il sindaco Elio Fovanna – che ci ha permesso di proseguire nel percorso di risanamento del bilancio comunale, riducendo il disavanzo. Un notevole sforzo quello fatto dall’amministrazione ma anche grazie alla nostra comunità che ha compreso i sacrifici che siamo stati chiamati a fare. Siamo costantemente monitorati dalla Corte dei Conti. Uno sforzo che vede impegnati anche gli uffici comunali, dove il personale è sotto organico. Un bilancio che risente dei mutui che gravano sino al 2033’’.

Il quadro emblematico della situazione l’ha tracciato l’assessore alla finanze Massimo Macchi. ‘’Dovevamo far fronte a un disavanzo di 1.316.000 euro da risanare in 10 anni – ha spiegato - . Siamo già riusciti a ridurlo notevolmente dimezzandolo in soli 2 anni. Corte che in merito ha anche redatto due relazioni positive. Inoltre, le amministrazioni passate facevano ricorso alle anticipazioni di cassa, oggi invece no e la cassa è positiva. Inoltre nel 2020 il Comune pagava i suoi fornitori a 130 giorni, nel 2022 l’abbiamo ridotto a 24 giorni e oggi paghiamo in anticipo’’.

Macchi ha spiegato anche che la Corte dei Conti ha sollecitato il Comune a potenziare la lotta all’evasione.

‘’Infatti ci stiamo concentrando nel recupero delle somme non pagate’’ ha ammesso Macchi spiegando che l’operazione risanamento è importante ‘’per poter poi fare investimenti. Inoltre una volta risanato il bilancio potremmo anche ridurre le imposte’’.

Il consiglio ha anche approvato una variazione di bilancio dopo che l'amministrazione premosellese ha ricevuto dal Ministero dell'Interno ulteriori fondi relativi all'emergenza Covid, per la quale Premosello doveva riceve in 4 anni 527 mila euro. Un'entrara, quest'ultimo conguaglio, che l'assessore Macchi ha detto ''sarà accantonata per eventuali esigenze straordinarie''.

E' stato però il sindaco Elio Fovanna a chiudere il consiglio con una metafora calcistica. Citando il famoso allenatore Nereo Rocco ha ricordato una sua frase: ''Una squadra perfetta deve avere un portiere che para tutto, un assassino in difesa, un genio a centrocampo, un mona che segna e sette giocatori che corrono''. ''E qui noi tutti corriamo sempre per amministrare nel migliore dei modi il nostro Comune'' ha detto Fovanna.