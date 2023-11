Tutto quello che c'è da sapere sulle scommesse NFL a Rabona

I parlays NFL sono combinazioni di scommesse individuali che contribuiscono a formare quote più alte, con conseguenti vincite potenziali più elevate. Tuttavia, affinché questo tipo di scommessa risulti vincente, è necessario che tutte le scommesse risultino vincenti.

Con centinaia di quote Rabona diverse tra cui scegliere per ogni partita della NFL, non c'è da stupirsi che le scommesse parlay siano così popolari.

Una volta presa confidenza con questo mercato delle scommesse, è possibile iniziare a ottenere profitti costanti.

Continuate a leggere per scoprire cosa sono i parlays della NFL e come potete sfruttarli al meglio.

Che cos'è una partita di NFL?

Una parlay NFL è una combinazione di scommesse individuali sulla NFL che creano quote più alte e, quindi, vincite potenziali maggiori.

Ciò che rende unico un parlay è che tutte le parti di un parlay devono avere successo per poter pagare.

Per esempio, se doveste fare 10 scommesse individuali da 110 dollari su quote NFL di -110 e andaste 9-1, finireste per ottenere un profitto di 790 dollari dopo aver rischiato 1.100 dollari in totale.

Se, invece, si scommette una somma di 100 dollari su una parata di 10 partite con le stesse quote e si ottiene un risultato di 9-1, si finisce per perdere l'intera scommessa.

Tuttavia, supponiamo che siate andati 10-0. Nel primo scenario, vincereste 1.000 dollari, mentre una pariglia di 10 partite da 100 dollari pagherebbe più di 64.000 dollari!

Come si può notare, in questo caso la ricompensa è molto più alta, ma lo è anche il rischio.

Tipi principali di scommesse parlay sulla NFL

Ci sono diverse varianti di scommesse parlay sulla NFL che si possono scegliere su Rabona. Di seguito elencheremo le più comuni.

Parlay dello stesso gioco

Un nuovo tipo di scommessa che si è fatto conoscere a Rabona negli ultimi anni è la same-game parlay, nota anche come one-game parlay.

Una parlay NFL same-game prende le quote di una singola partita per creare una parlay.

Ad esempio, uno scommettitore potrebbe piazzare una parata sulla stessa partita Chiefs-Bills che includa un over 52,5, Patrick Mahomes oltre 311,5 yard di passaggio, Stefon Diggs sotto 96,5 yard di ricezione e Josh Allen che corre per un touchdown.

In precedenza, era possibile scegliere solo una serie di quote di una singola partita da inserire nella propria parlay multigioco. Ora è possibile costruire i propri parlay.

Parlay multigioco

Una parlay multigioco è più comune e prevede che ogni parte di una parlay NFL provenga da una partita diversa.

Tra gli esempi, una parata su Bears-Falcons over 44,5, i Packers che coprono -3,5 contro i Chargers e Ja'Marr Chase che segna il primo touchdown.

Teaser

I teaser sono parlays in cui gli scommettitori "acquistano" punti su totali e spread specifici, con quote che cambiano di conseguenza.

Ad esempio, un teaser da 9 punti porterebbe i Chiefs da -4 a +5 e il totale di Bills-Bengals da over 48,5 a over 39,5.

I payout di questo tipo di parlays sono minori, ma i punti "gratis" rendono più probabile la vincita.

Round Robin

Il round robin consente di creare mini-parlay all'interno di quello originale. Ad esempio, una parlay a tre squadre con la moneyline dei Chiefs, la moneyline dei Packers e la moneyline dei Colts potrebbe diventare un round robin in cui verrebbero creati tre mini-parlay: Packers e Chiefs; Chiefs e Colts; Packers e Colts.

Qui ci sono più possibilità di vincere e non è necessario che tutte le gambe abbiano successo per ottenere una sorta di vincita.

Come vengono calcolati i Parlays della NFL?

I Parlays sono calcolati da un algoritmo che determina la probabilità di successo di tutte le singole scommesse.

La quota implicita di una parata di tre partite con quota -110 è del 14,3%, che equivale a una quota di circa +600 fissata dai quotisti.

Come scommettere su una partita NFL a Rabona

Le scommesse parlay sulla NFL sono un'operazione semplice. È la stessa cosa che piazzare una scommessa individuale sullo sport di vostra scelta, con la differenza che cliccate su più serie di quote e le scommesse sportive online le combinano automaticamente in un parlay che produce una nuova serie di quote.

L'allibratore vi informerà se le selezioni che avete fatto non possono essere trasformate in una parata, ma praticamente qualsiasi serie di quote su cui cliccate può essere parata.

Una volta deciso il parlay, è sufficiente piazzare la scommessa e attendere che venga giocata.