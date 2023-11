L'Anpi chiede la pace con un presidio a Domodossola

Venerdì primo dicembre, dalle 18 alle 19.30, in piazza Mercato ci sarà il presidio organizzato dall'Anpi di Domodossola. L'obiettivo è chiaro: chiedere di cessare il fuoco immediato tra Israele e Palestina.

L'iniziativa, ispirata da un appello aperto a tutti, vuole coinvolgere la comunità nella promozione della pace in un'area del mondo da tempo segnata da conflitti e tensioni. Proprio come è accaduto a Verbania in occasione dell'iniziativa della "Rete Pace e Disarmo", i partecipanti avranno l'opportunità di sottoscrivere l'appello, esprimendo così il loro impegno per un futuro di comprensione e cooperazione. Il gruppo, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire a questa causa, si riunirà lunedì 20 novembre alle 17 presso la sede dell'Anpi a Domodossola. Durante questo incontro, saranno organizzate le prossime iniziative mirate a esplorare e comprendere più a fondo la difficile situazione nell'area israelo/palestinese.