Scuole medie: le date degli Open Day

Tempo di Open Day anche alle scuole medie: si tratta di un'importante occasione per i bambini della scuola primaria e i loro genitori per conoscere l'offerta formativa delle diverse scuole e scegliere dunque, in piena consapevolezza, in quale istituto effettuare l'iscrizione. A Domodossola, alla scuola secondaria di primo grado Gisella Floreanini, gli incontri scuola-famiglia si terranno mercoledì 6 Dicembre 2023 alle ore 17:00 e Giovedì 11 Gennaio 2024 alle ore 17:00 presso l’Aula Magna di via Terracini.

Il Dirigente Scolastico e i Docenti presenteranno l'Offerta Formativa e l’evento sarà trasmesso sul canale youtube della scuola per tutto il mese di Gennaio L'Open Day è invece in programma per sabato 2 Dicembre dalle ore 9:30 alle ore 12:00. Prevista la visita guidata in entrambe le sedi, quella di via Terracini e quella di via Ceretti. E' necessario prenotare la presenza allo 0324/243125 oppure via email a iscrizioni@smsdomodossola.it

La scuola Floreanini propone l'indirizzo musicale e il tempo ordinario a progetto "stra ordinario" con più educazione motoria e uscite "green". Sempre a Domodossola l'Open Day del "Rosmini International Campus" si svolgerà sabato 25 novembre dalle 10 alle 12. La visita va prenotata al 371/4628751 Per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo Attilio Bagnolini di Villadossola (con sedi distaccate a Pieve Vergonte e Vanzone con San Carlo), nella sede principale di Villadossola l'open day si svolgerà sabato 16 dicembre alle ore 10.00.

Nelle sedi di Pieve Vergonte e di Vanzone, invece, gli Open Day si svolgeranno mercoledì 13 dicembre alle ore 17.00. Non è necessario prenotare la presenza. La scuola propone il tempo ordinario e il tempo prolungato (con un terzo pomeriggio, il giovedì) e dal prossimo anno l'attivazione dell'indirizzo linguistico con il potenziamento della lingua inglese e un laboratorio per il raggiungimento del livello B1 di inglese.

Per l'Istituto Comprensivo F.lli Casetti, sia nella sede di Preglia che in quella di Varzo, l'Open Day si svolgerà sabato 25 novembre dalle 9.30 alle 11.30. All'Istituto Comprensivo Valtoce di Vogogna, l'open day si svolgerà il 19 Dicembre dalle 18 alle 19 nelle tre sedi di Mergozzo, Ornavasso e Vogogna. Saranno presenti anche alcuni alunni già frequentanti per rispondere ad eventuali domande dei futuri potenziali iscritti. Non è necessaria la prenotazione.