Dalla Regione 280mila euro per sostenere l’organizzazione turistica del Piemonte

La Regione Piemonte ha stanziato 280mila euro a sostegno del programma annuale destinato all’organizzazione turistica. Queste risorse sono destinate a sostenere i Consorzi di operatori e a favorire l’aggregazione di imprese.

La proposta di delibera di Giunta, illustrata dall’assessore Vittoria Poggio, ha ottenuto il parere preventivo favorevole della terza Commissione, presieduta da Claudio Leone.

I Consorzi di operatori turistici costituiti alla data del 27 maggio 2022 e riconosciuti ai sensi della specifica legge regionale possono accedere ai contributi. I criteri stabiliti assegnano un importo massimo di 5mila euro ai Consorzi da 40 a 50 soci, 10mila euro da 51 a 70 soci, 20mila euro da 71 a 90 soci e 25mila euro per Consorzi con oltre 91 soci. Sono previste deroghe per i Consorzi costituiti in aree montane.

Questo finanziamento rappresenta un importante passo avanti per l’industria turistica regionale, fornendo un sostegno significativo alle imprese e promuovendo l’aggregazione tra operatori del settore. L’obiettivo è di potenziare l’attrattività turistica della regione e di sostenere la crescita economica locale.