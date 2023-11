Ferrari risponde alla giunta dell'Unione: "Vergognose illazioni. Al servizio della comunità ho procurato quasi un milione l'anno"

Stimato Direttore,

approfitto della sua pazienza per una brevissima controreplica alla frase finale contenuta nel comunicato della Giunta dell'Unione Montana Valli dell'Ossola in risposta alle preoccupazioni riferite all'utilizzo delle risorse proprie della Progettualità "Aree Interne".

La Giunta scrive : " Per tutto quanto precede, sorprendono pertanto le preoccupazioni lamentate che peraltro giungono da chi non si è certo distinto, anzi, per capacità di reperimento di risorse da destinare alla collettività.". Negli anni di impegno professionale trascorsi al servizio della collettività ossolana ho procurato, da solo, circa un milione di euro di finanziamenti ogni anno. Solo chi è ignorante, cioè ignora, può affermare delle vergognose illazioni a discredito. Peraltro confermo fin d'ora che il primo gennaio 2026, se sarò ancora vivo, denuncerò in maniera puntuale chi non avrà utilizzato opportunamente i finanziamenti derivanti dalla progettazione delle Aree Interne.