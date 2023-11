''Sulle Aree Interne l'Unione Montana smentisce ma il cronoprogramma non c'è''

E' apparsa sui social la comunicazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Ossolani in merito ai ritardi sui progetti per le aree interne.

E’ la terza volta, nel giro di due anni, che i gruppi di minoranza del Comune di Villadossola, (ViviAmo Villa prima e Uniti per Villa ora) segnalano i ritardi nelle tempistiche in merito ai 12.027.500 euro dei progetti per le aree interne. Finora le preoccupazioni della Giunta dell'Unione sono state quelle delle smentite di gruppo senza indicare un crono programma e dare delle certezze attuative per i limiti finali imposti.

Noi non siamo rassicurati dalle loro rassicurazioni, il tempo svelerà i fatti, intanto la lentezza con cui si procede fa da contrasto con il progressivo impoverimento (demografico e sociale) delle valli Anzasca ed Antrona, in particolare, verso le quali erano rivolte le iniziative progettate.

Il Circolo PD di Villadossola:

- fa proprie le preoccupazioni espresse dai componenti della Lista Uniti per Villa in merito alle procedure connesse alla realizzazione dei progetti finanziati dalle "Aree Interne"

- conferma il pieno appoggio al Gruppo Consiliare Uniti per Villa e al capogruppo, Mauro Ferrari, per l'impegno che con costanza e professionalità viene profuso nelle sedi più opportune per stigmatizzare le inadempienze della Giunta di Villadossola

- condivide l' attenta ricerca di proposte del gruppo consiliare Uniti per Villa volta a migliorare la vita sociale e amministrativa della città e del territorio.

Il circolo PD di Villadossola