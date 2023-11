Acceso l'albero di piazza Mercato, a Domo è conto alla rovescia in attesa del Natale FOTO E VIDEO

Con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Mercato il sindaco Lucio Pizzi ha dato il via al periodo più magico dell'anno, quello dell'attesa per il Santo Natale. L'accensione delle 18, è stata preceduta dalle esibizioni per le vie del Borgo delle Cultura dello spettacolo “Light Christmas”. Tantissime persone, tra cui moltissimi bambini hanno assistito allo spettacolo di giocoleria, artisti e trampolieri con abiti luminosi che hanno animato le vie del centro, mentre Babbo Natale ha distributo le letterine a tutti i bambini.

Al termine dell'accensione la benedizione per tutti i presenti del parroco domese don Vincenzo Barone.

Babbo Natale tornerà nel centro storico di Domodossola anche il 16 di dicembre in concomitanza con i Mercatini per la cerimonia di riconsegna delle letterine da parte dei bimbi.