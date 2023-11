A Malesco al via un corso di inglese per adulti livello A1/A2. “A partire dal 30 novembre – dicono gli organizzatori – si terranno 8 lezioni, in programma ogni giovedì sera presso la sala Trabucchi. Il corso è aperto a chi desidera imparare l'inglese ma anche a chi vuole migliorare le competenze linguistiche”.

Per partecipare è necessaria la prenotazione (entro martedì 28 novembre) telefonando al numero 342.9325307 (Caterina).