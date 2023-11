Congresso di Fratelli d'Italia Vco, Davide Titoli confermato presidente provinciale

Lo scorso sabato 25 novembre è stato celebrato il Congresso provinciale di Fratelli D’Italia Verbano-Cusio-Ossola per l’elezione del nuovo Presidente del coordinamento provinciale e dei suoi componenti. Il dibattito si è svolto al mattino presso la sala conferenze dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola a Domodossola, mentre le votazioni, aperte agli oltre 1.000 tesserati aventi diritto al voto, si sono tenute in contemporanea a Domodossola e a Verbania dal primo pomeriggio. Si sono recati alle urne ben 650 iscritti, determinando dunque un’affluenza di circa il 65%; 347 presso il seggio di Domodossola e 303 in quello di Verbania.

Il Presidente uscente e candidato Davide Titoli è stato confermato alla guida di Fratelli d’Italia nel Vco con 399 voti e una percentuale di circa il 62%; il contendente Matteo Marcovicchio ha ottenuto 248 voti, cioè circa il 38%. Dallo spoglio sono risultate solo tre schede bianche.

Contestualmente sono stati eletti come dirigenti provinciali componenti del coordinamento provinciale: Angelo Tandurella, Carlo Valentini, Roberta Giacoletti, Giovanna Pellanda, Ivan Albertella, Matteo Marcovicchio, Fabrizia Maggiola, Claudio Rapetti Lombardo, Mattia Corbetta. Altri cinque dirigenti provinciali è previsto siano nominati dal presidente eletto. In più verranno costituiti dei dipartimenti tematici.

Così il Presidente provinciale eletto Davide Titoli: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e in generale tutti gli iscritti che hanno voluto dedicare il proprio tempo per recarsi ai seggi e coloro che hanno deciso di candidarsi. La comunità di Fratelli d’Italia ha dimostrato una grande volontà di partecipazione, che ci dà energia in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali. Ringrazio ancora una volta anche il Presidente Giorgia Meloni, che il 17 marzo 2022, che oltretutto sono contento di ricordare è la Giornata dell’Unità nazionale, mi ha onorato della nomina a Presidente provinciale del partito nel Vco. Il voto di sabato consegna a me e agli amici che mi accompagneranno in questa avventura un’ulteriore importante legittimazione e una grande motivazione a fare tanto e bene”.

Continua Titoli: “Ha prevalso una squadra molto affiatata e determinata, composta da amministratori e attivisti distribuiti su tutto il territorio provinciale: Ossola, Verbano, Cusio e Alto Vergante. Il programma che abbiamo presentato focalizzava l’attenzione sui temi principali che vanno affrontati nella nostra provincia, rispetto ai quali ci faremo portavoce anche nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali. E andiamo in particolare orgogliosi di avere richiamato l’importanza che ha per noi l’attenzione ai più deboli e fragili, secondo una declinazione sociale che è una caratteristica cardine delle politiche di Fratelli d’Italia”.