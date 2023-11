Prorogata in Piemonte l'esenzione del bollo auto per i veicoli a Gpl e metano

Il Consiglio Regionale del Piemonte – su proposta del Gruppo Lega in Piemonte – ha recentemente adottato una significativa modifica alla legge regionale n. 23 del 23 settembre 2003, con importanti implicazioni per i proprietari di veicoli a gas naturale (Gpl e metano) e ibridi. Questa decisione, secondo il consigliere regionale del Gruppo Lega Salvini Piemonte Andrea Cerutti, mira a fornire un notevole sollievo finanziario per un vasto numero di cittadini e rappresenta un significativo passo avanti nell'incentivazione dell'utilizzo di veicoli ecologici. Secondo la legge originale del 2003, i veicoli immatricolati come alimentati a metano o Gpl avrebbero dovuto pagare, dopo 5 anni di esenzione, rispettivamente un quarto e un quinto del bollo. Invece, i veicoli ibridi (benzina/elettrico) avrebbero dovuto corrispondere l'intero importo della tassa.