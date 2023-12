Basket: domenica al PalaRaccagni arriva Trecate

Una domenica speciale per il mondo Cestistica contro Trecate. Domani alle 18.30 torna al PalaRaccagni da avversario Massimo Marchi, che dei granata è stato la guida negli ultimi anni, punto di riferimento tecnico e societario. Il suo ritorno in Ossola coincide anche con il debutto casalingo del nuovo allenatore della Findomo PediacoopH24 Corrado Boschetti.

"Ritroviamo un amico, che per noi è stato, è e sarà sempre speciale. Domani però non possiamo farci prendere dai sentimentalismi: dobbiamo assolutamente vincere dopo i tre ko consecutivi. Saremo al completo, eccezion fatta per Maestrone e contiamo di chiudere il girone d'andata con un referto rosa". "Boschetti? Ha portato entusiasmo, voglia di vincere e competenza: siamo convinti di aver fatto la scelta giusta per sostituire Trionfo" le parole del presidente Nicola Guerra.