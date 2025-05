Sgambata della Nazionale Fisky alla vigilia della Maratona Valle Intrasca

Un sabato mattina diverso, all’insegna della passione per la corsa in montagna e dell’incontro con i grandi protagonisti dello skyrunning italiano: sabato 31 maggio, alla vigilia della 49ª Maratona della Valle Intrasca, andrà in scena una speciale “sgambata” collettiva insieme agli atleti della Nazionale Fisky, la Federazione Italiana Skyrunning.

L’appuntamento è fissato alle ore 10:00 a Cambiasca, nel parcheggio antistante il cimitero. Da lì prenderà il via un allenamento leggero, a passo moderato e aperto a tutti, pensato per condividere un paio d’ore in compagnia di alcuni dei migliori runner italiani della specialità. Un momento informale in cui si potrà correre, dialogare, ascoltare consigli e aneddoti, vivendo lo spirito dello sport in un clima disteso e amichevole.

L’iniziativa – gratuita e aperta a chiunque voglia partecipare – rientra nel programma di avvicinamento alla storica Maratona della Valle Intrasca, in programma domenica 1° giugno, che quest’anno sarà anche valida come Campionato Italiano Skyrunning a coppie.