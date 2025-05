Nuova opportunità per le giovani calciatrici ossolane: il Montecrestese avrà una squadra under 17

Una nuova opportunità per i giovani talenti del calcio femminile ossolano: a partire dalla stagione 2025-2026 l’Asd Montecrestese avrà la propria squadra femminile under 17.

“Dal 30 giugno avremo l'Asd Montecrestese avrà per la prima volta una squadra giovanile femminile – spiega Andrea Truscello, dirigente della società -. È un’occasione importante per tutte le ragazze delle annate 2008-2011 che amano il calcio. La nostra sarà l’unica squadra femminile presente in Ossola, che potrà contare su un nuovo allenatore con patentino”.

L’Asd Montecrestese è dunque alla ricerca di nuovi talenti: “Ci sono già una dozzina di ragazze interessate a entrare in squadra – prosegue Truscello - e stiamo cercando altre atlete per comporre una rosa completa e poter così partecipare al campionato regionale under 17”.

Per tutte le ragazze interessate, sarà organizzato anche un open day – la cui data sarà annunciata nelle prossime settimane – durante il quale ci sarà la possibilità di una prova gratuita e senza impegno, per avvicinare le giovani atlete al mondo del calcio. Per informazioni è possibile contattare Andrea Truscello al numero 340 9057016.