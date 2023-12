Il Natale è alle porte: tanti appuntamenti a Macugnaga per festeggiare insieme

Il Natale è ormai alle porte, e anche la Valle Anzasca si sta preparando per un ricco programma di eventi che ci accompagneranno per tutto il periodo delle feste, fino all’anno nuovo. In particolare, tanti appuntamenti a Macugnaga, con momenti di festa, escursioni e tante giornate sulla neve. Di seguito il programma completo.

Si inizia il 28 dicembre con Ice Show, una dimostrazione di scultura del ghiaccio ad opera di due scultori dell'Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio; appuntamento in Piazza Staffa.

Il 28 dicembre e il 2 gennaio arrivano poi I Presepi di Pestarena – I paesi dell’oro: un’escursione nei luoghi più suggestivi di Pestarena, con partenza alle 14.00 da Piazza Ing. Bruck; per informazioni Cristina 349 8515207.

Il 29 dicembre e il 4 gennaio doppio appuntamento. Innanzitutto Alba sul Rosa, una salita al Belvedere sull'omonimo ghiacciaio, al cospetto della parete himalayana d'Europa, La Est del Monte Rosa. Prima discesa con i Maestri di Sci (o in seggiovia per chi non scia) e colazione in rifugio; per informazioni e prenotazioni Scuola Sci Macugnaga 393 0324652. Negli stessi giorni la Baby Fiaccolata dal Burki a Pecetto, sempre organizzata dalla Scuola Sci Macugnaga.

Il 29 dicembre e il 5 gennaio le Ciaspolate Natalizie, con escursione serale e cena tipica; il 30 dicembre e il 6 gennaio la versione diurna delle ciaspolate, con pranzo tipico. Per informazioni349 8515207.

Il 31 dicembre si festeggia l’arrivo del nuovo anno con i fuochi d’artificio a Pecetto, sotto il centro sportivo.

Il 5 gennaio, infine, arrivano le Befane: alle 18.30 alla Suola Sci Macugnaga un appuntamento imperdibile per grandi e piccini.

In occasione delle feste, Magugnaga attende anche numerosi turisti e appassionati di sci e sport invernali. Rimane dunque aperta la pista di pattinaggio “Ice Rink” di Pecetto (qui le informazioni e gli orari) e il Centro Benessere Walser di Staffa (qui le informazioni e gli orari).

Dal 26 dicembre al 7 gennaio è inoltre attivo il ​"Bus Navetta della Neve​" ad opera di Autoservizi Comazzi, organizzato dal Comune di Macugnaga, con queste modalità: servizio transfer gratuito dalle 08.30 alle 17.00 (pausa pranzo 12.00-13.30) da Staffa a Pecetto (​f​ermate: P.le Funivie -​ Bar Mignon - P.le Seggiovie). Saranno poi attive due corse da e per la stazione di Domodossola: partenza da Domodossola (fermata Comazzi, di fronte alla Stazione FS) per Macugnaga: ore 07.15; partenza da Macugnaga per Domodossola: ore 17.00 (qui le informazioni sulle altre corse dei bus di linea Domodossola/Macugnaga).

Per quanto riguarda gli impianti sciistici, di seguito gli orari e le date di apertura.

Comprensorio Pecetto-Burki-Belvedere-seggiovie: aperto sabato 23 e domenica 24 dicembre​ dalle ore 8:30 alle ore 16:30, aperto solo la mattina lunedì 25 dicembre (Natale) dalle ore 8:30 alle ore 12:30; aperto tutti i giorni a partire da martedì 26 dicembre​ dalle ore 8:30 alle ore 16:30. S​i sta lavorando per aprire anche lo skilift Burki III. Aggiornamento su impianti e piste aperte nei prossimi giorni.

Comprensorio Staffa-Bill-Monte Moro-funivie: aperto sabato 23​ e domenica 24 dicembre; chiuso lunedì 25 dicembre (Natale); aperto dal 26 dicembre tutti i giorni fino al 7 gennaio​ dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Aperte le Funivie Staffa-Bill-Moro e​ Skilift San ​Pietro.