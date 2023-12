Aperte le iscrizioni ai corsi di cucina al Formont di Villadossola

Per chi ama cucina, vini, pasticceria e panificazione, e vuole imparare tutti i segreti dei professionisti, anche quest'anno il Formont di Villadossola organizza i corsi di cucina avanzato, pasticceria da ristorazione, pizzeria e anche quello di degustazione e abbinamento vini.

I corsi, che sono l'occasione per imparare e assecondare le proprie passioni trascorrendo una serata la settimana in compagnia, sono rivolti ai lavoratori e finanziati al 70% o al 100% in base al possesso dei requisiti richiesti dalla Regione Piemonte. I fondi derivano infatti dal PR FSE+ Piemonte 21-27. Per conoscere se si è in possesso dei requisiti è possibile contattare il Formont di Villadossola. E' possibile iscriversi ai corsi anche se non in possesso dei requisiti, pagando la relativa quota.