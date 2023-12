Trontano si prepara al Natale con numerosi eventi

Trontano si prepara al Natale: la Pro Loco segnala il calendario di eventi proposti dalla parrocchia, dalle associazioni, dai gruppi attivi in paese, dal Comune e dalla Pro Loco stessa per il mese di dicembre.

Il 16 dicembre a Cosasca è previsto il presepe itinerante per le famiglie, organizzato dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano, con partenza dalla chiesa di Cosasca. Al termine scambio di auguri.

Il 24 dicembre a Trontano in chiesa ci sarà la messa accompagnata dalla Corale del paese, la rappresentazione della Natività eseguita dalle donne del gruppo folk e la distribuzione del pane benedetto in segno di buon auspicio. Per concludere, scambio di auguri al salone delle feste con panettone e vin brulè.

In piazza a Trontano, davanti alla stazione della ferrovia Vigezzina, sono invece in corso gli ultimi preparativi per il murales realizzato per celebrare il trentennale del Parco Val Grande e il centenario della ferrovia Vigezzina-Centovalli. Un'idea della Prolo Loco e del comune di Trontano, con la collaborazione economica dell'ente Parco e della direzione ferrovia Vigezzina. L’opera verrà inaugurata prima di Natale.

Per tutto il periodo natalizio lungo il paese è possibile ammirare diversi presepi.