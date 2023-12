Open Day alla Scuola Primaria di Villette

L’istituto comprensivo “Andrea Testore” di Santa Maria Maggiore inizia la presentazione delle scuole primarie partendo dal plesso di Villette. L’open day si terrà domani, giovedì 14 dicembre alle 18 presso i locali della scuola secondaria sita in Via Torino,11 a Santa Maria Maggiore. La scuola primaria di Villette è l’unico plesso della valle che ha un’organizzazione “a tempo pieno”: vale a dire che gli alunni dal lunedì al venerdì entrano a scuola alle 8:25 ed escono alle ore 16:30, mensa compresa non obbligatoria.

Viene attuato il progetto M.o.di.(migliorare l’organizzazione didattica) accreditato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ed ideato dal professor Raffaele Ciambrone (direttore generale per lo studente alla partecipazione e l’integrazione) che mira a migliorare l’organizzazione didattica per una distribuzione degli insegnamenti incentrata sulla persona. Il progetto M.o.di. consente un approccio all’apprendimento della letto-scrittura che prende spunta da un’immagine per ogni consonante, mentre le vocali sono associate ad un sentimento. Per quanto riguarda l’impostazione della scrittura si impara a scrivere dall’alto verso il basso con la tecnica degli acquarelli utilizzando un album da disegno senza quadretti e righe su cui appoggiarsi, al fine di stimolare la coordinazione oculo-manuale. La scuola è molto attenta ad offrire opportunità diverse agli alunni per sviluppare la personalità, attitudini, predisposizioni di tutti che rendono ciascuno meravigliosamente diverso dall’altro.

Sono già molte le scuole italiane che hanno adottato questo approccio. La scuola primaria di Villette, essendo una scuola a tempo pieno, può permettersi di svolgere attività laboratoriali inserite nel piano orario, e non solo lezioni di tipo frontale. Le insegnanti e i genitori degli alunni frequentanti vi invitano a scoprire la loro realtà pedagogica in prospettiva dell’apertura delle iscrizioni alla classe prima del prossimo gennaio.

Per informazioni contattare il numero 03249141 in orario scolastico le insegnanti saranno felici di rispondere ai vostri quesiti.