Vacanze di Capodanno: agli ossolani piace andare al caldo

Le festività natalizie sono l'occasione, per chi può usufruire di qualche giorno di ferie, per concedersi un viaggetto e anche gli ossolani rispettano questa tradizione. Le agenzie viaggi della zona propongono infatti pacchetti e offerte per lasciare la città per qualche giorno e volare dall'altra parte dell'oceano o in qualche paese caldo.

"Le mete preferite dagli ossolani sono quelle classiche per le vacanze natalizie - spiega Christian Bertolini, agente di viaggio a Domodossola - anche per quest'anno le più ambite sono le mete calde. Tra tutte Caraibi, Kenya, Zanzibar. Molto gettonate anche le crociere, sia nel Mediterraneo che ai Caraibi". La spesa media per le coppie ossolane che decidono di regalarsi una vacanza per brindare lontane da casa è di circa 3.000 Euro, e scelgono il classico pacchetto da 7 notti con formula tutto incluso. Permane la tradizione di trascorrere il Natale in famiglia: "Chi decide di regalarsi un viaggio per Natale - conclude Christian Bertolini - solitamente parte dopo aver trascorso il 25 dicembre con la famiglia. Capodanno ed Epifania poi, si trascorrono in viaggio".