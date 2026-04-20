Vacanze 2026 tra rincari e cybercrimine: l'attacco a booking.com complica (ancora di più) l'estate

Organizzare le vacanze estive per il 2026 si sta rivelando una sfida senza precedenti, segnata da un clima di forte instabilità globale. Al centro delle preoccupazioni dei turisti c'è il perdurare della guerra in Iran, le cui ripercussioni sul mercato energetico hanno spinto il costo del cherosene a livelli record. Con il prezzo del carburante per aerei quasi raddoppiato in poche settimane, le compagnie si trovano costrette a fronteggiare non solo rincari dei biglietti fino al 100% su alcune tratte, ma anche il rischio concreto di cancellazioni massive dovute alla carenza di scorte. In questo scenario già complesso, dove la logistica dei trasporti appare fragile, si è aggiunto un nuovo fronte di vulnerabilità legato alla sicurezza digitale.

Proprio in questi giorni di pianificazione frenetica, il colosso delle prenotazioni online booking.com ha confermato di aver subito un pesante attacco hacker. L'intrusione è stata rilevata intorno alle 11 del 14 aprile, rivelando una violazione dei sistemi che ha esposto i dati personali di migliaia di utenti. I pirati informatici sono riusciti ad accedere a nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dettagli precisi sui soggiorni prenotati. Nonostante l'entità del furto d'informazioni, una portavoce dell’azienda ha voluto rassicurare i clienti sul fatto che le transazioni economiche non sono state compromesse, dichiarando che "non è stato effettuato l'accesso alle informazioni finanziarie degli utenti", poiché i sistemi di pagamento risiedono su infrastrutture separate.

L'azienda è intervenuta prontamente per circoscrivere i danni, ma il rischio principale rimane legato al possibile utilizzo dei dati rubati per campagne di phishing mirato. Sfruttando la conoscenza di dettagli reali sulle vacanze, i criminali potrebbero inviare messaggi estremamente convincenti per richiedere pagamenti aggiuntivi o conferme di documenti. "Abbiamo preso provvedimenti immediati per contenere il problema e abbiamo aggiornato i codici pin di sicurezza delle prenotazioni coinvolte", ha aggiunto l'azienda in una nota stampa, sottolineando che la piattaforma ha già iniziato a informare direttamente i soggetti potenzialmente a rischio.

Per aiutare i cittadini a navigare in questo mare di insidie, la Polizia Postale ha pubblicato sul proprio portale online una serie di regole di sicurezza fondamentali. La prima delle quali è di gestire ogni aspetto della prenotazione, compresi i pagamenti e le chat, esclusivamente attraverso l’applicazione ufficiale della piattaforma. È essenziale diffidare di qualsiasi richiesta che arrivi via WhatsApp o email con toni d'urgenza, specialmente se invita a cliccare su link esterni per inserire dati sensibili.

Inoltre, le autorità suggeriscono caldamente l'attivazione dell'autenticazione a due fattori (ci si accede, una volta loggati al sito, dal proprio profilo personale) come barriera supplementare contro i tentativi di accesso non autorizzato. Qualora si riceva una comunicazione sospetta da parte di una struttura ricettiva, il consiglio è quello di non fornire alcuna informazione e di contattare l'hotel tramite i canali ufficiali per verificare la veridicità della richiesta. Oltre che, ovviamente, nel malaugurato caso si sia rimasti vittime di raggiri, allertare immediatamente le autorità competenti.

In un'estate che si preannuncia complicata dal punto di vista geopolitico ed economico, la vigilanza informatica diventa uno strumento indispensabile per evitare che, oltre ai rincari dei voli, i viaggiatori debbano fare i conti anche con spiacevoli sorprese digitali.