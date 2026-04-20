Assegno Unico Universale, nel primo bimestre erogati 3,3 miliardi alle famiglie

Nel primo bimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie 3,3 miliardi di euro tramite l’Assegno Unico Universale, che si aggiungono ai 19,8 miliardi complessivi già distribuiti nel 2025. I dati arrivano dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio statistico pubblicato dall’Inps.

A febbraio 2026 sono stati 5.950.082 i nuclei familiari beneficiari della misura, per un totale di 9.388.063 figli coinvolti. L’Assegno Unico continua quindi a rappresentare uno dei principali strumenti di sostegno economico alle famiglie con figli a carico.

L’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni previste, si attesta a 178 euro. La cifra varia sensibilmente in base alla situazione economica del nucleo: si passa da circa 59 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima prevista (46.582,71 euro per il 2026), fino a un massimo di circa 227 euro per le famiglie con Isee minimo (17.468,51 euro).

Il quadro conferma la progressiva stabilità della misura e il suo ampio utilizzo su tutto il territorio nazionale, con una platea che coinvolge milioni di famiglie e figli. Sul sito dell’INPS sono disponibili le appendici statistiche complete con tutti i dati aggiornati relativi al periodo gennaio 2025 – febbraio 2026.