Crodo celebra gli 80 anni dalla Liberazione con un omaggio ai sindaci del paese

In occasione degli 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo, il comune di Crodo organizza un’iniziativa per celebrare questo importante anniversario e rendere omaggio a sindaci che negli anni hanno guidato il comune stesso.

L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile, per un omaggio ai sindaci che si sono avvicendati nell’amministrazione di Crodo dal dopoguerra fino ad oggi. Promotore dell’iniziativa è proprio il primo cittadino, Pasquale Folchi: “Abbiamo ricevuto – spiega – una richiesta dalla regione Piemonte, che ha invitato tutti i comuni a celebrare l’80° anniversario della Liberazione aprendo i municipi ai cittadini e consegnando una pergamena commemorativa a tutti i sindaci. Mi è sembrata una bella iniziativa e ho quindi immediatamente deciso di aderire con il nostro comune”.

Il programma prevede alle 10.30 la celebrazione di una messa in ricordo dei sindaci scomparsi e, a partire dalle 11.30, la cerimonia di consegna delle pergamene. “Il riconoscimento sarà consegnato ai sindaci che sono ancora in vita e ai parenti di coloro che non ci sono più – spiega ancora Folchi -. La decisione di aderire all’iniziativa è stata molto apprezzata soprattutto da questi ultimi, che hanno da subito dimostrato una certa commozione nel ricordare i propri famigliari”.

Questi i sindaci che hanno amministrato il paese a partire dal dopoguerra: Ezio Arpino, Amedeo Tonzi, Giovanni Fossati, Matteo Bighelli, Adolfo Fasciolo, Felice Viscardi, Silvio Fobelli, Giovanni Rapetti, Giovanni Luigi Crosetti, Gianfranco Peverini, Elio Vincler, Rodolfo Corda, Ermanno Savoia, Pasquale Folchi.