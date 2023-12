Frontalieri, all'assemblea del Syna si discute sulla nuova tassa della salute

Appuntamento a Domodossola giovedì 28 dicembre per i soci del sindacato Syna. I lavoratori frontalieri si ritroveranno per l'assemblea annuale nella sede dell'Unione dei Comuni in via Romita alle 17. Tema centrale dell'incontro la nuova tassa sulla sanità. Chi dovrà pagarla, con quali modalità verranno tassati i vecchi frontalieri, ma si parlerà anche della doppia tassazione dei nuovi frontalieri. All'assemblea interverrà anche il senatore Enrico Borghi. “Tra le tasse introdotte o aumentate con la legge di bilancio voluta dalla destra, spicca la “tassa della salute” che colpirà i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Un nuovo balzelli, ingiusto, verso il quale ci siamo battuti e continueremo a batterci” spiega il senatore di Italia Viva che domani interverrà sulla tematica durante l'assemblea del sindacato vallesano.