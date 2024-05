La linea ferroviaria Domodossola-Briga ancora ferma, frontalieri trasportati in bus a Varzo

Mattinata complicata per i frontalieri diretti in Svizzera da Domodossola, a causa della linea ferroviaria ancora interrotta dopo il deragliamento di un treno, nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito allo scontro di un convoglio con un masso caduto sulle rotaie. Questa mattina i frontalieri sono stati trasportati in bus dalla stazione di Domodossola a quella di Varzo, d dove poi possono raggiungere il canton Vallese in treno. Il servizio sostitutivo è stato reso disponibile dalle Bls.

La linea Domodossola-Briga dovrebbe tornare regolare in giornata, ma si attendono ancora comunicazioni ufficiali.