"Tutti i progetti sono a buon punto, i conti tornano", la Provincia traccia il bilancio di fine anno

Il progetto preliminare della ciclovia del Lago Maggiore – 8 milioni il contributo richiesto – è stato consegnato in Regione. “Il 20 febbraio sapremo se ci sarà stato concesso il contributo”, spiega Magda Verazzi durante la conferenza stampa di fine anno in Provincia. Una volta realizzata, collegherà la rete sulla piana del Toce a Stresa, un percorso che attualmente si interrompe allo svincolo autostradale di Feriolo. In prospettiva si intersecherà con la ciclovia del Toce.

“Stiamo già lavorando – aggiunge Verazzi – alla manutenzione, ordinaria e straordinari, del tratto tra Ornavasso e Crevoladossola. Pensiamo anche ad un nuovo tratto sulla provinciale Fondotoce-Mergozzo e, in prospettiva, cerchiamo partner per percorsi comuni italosvizzeri in direzione dei cantoni Ticino e Vallese”.

Dei 24 progetti finanziati col Pnrr, precisa Giandomenico Albertella, “ne abbiamo già assegnati 19, ce ne restano 5 ma abbiamo tempo fino al 2026. Nell’edilizia scolastica siamo al 94% delle opere in corso di realizzazione al Dalla Chiesa Spinelli, al 93% al liceo Gobetti, all’89% all’istituto Cobianchi. Nelle strade, al 94% delle provinciali della val d’Ossola che conduce a Bognanco, al 94% a Calasca in valle Anzasca”. In materia di viabilità, aggiunge il vicepresidente Rino Porini, “stiamo rientrando in una situazione di normalità dopo anni di emergenze dovute alla scarsità di fondi. Grazie al Pnrr metteremo in sicurezza la provinciale della Valla Strona”.

“Stiamo via via sistemando – commenta il presidente Alessandro Lana – situazioni che si trascinavano da anni, ad esempio il ponte della Mizzoccola, la Baceno-Goglio, il ponte sul rio Ovesca. Sul trattamento rifiuti abbiamo assunto tutte le decisioni di nostra competenza per il centro di stoccaggio di Ornavasso e l’area destinata all’impianto di biogas di Premosello, adesso tocca ad altri”.

I conti tornano, enumera Albertella: “Ad inizio 2023 avevamo un fondo cassa di 15.665.000 euro, la spesa complessiva fino ad oggi ammonta a 51.597.000, al netto dei 4,5 milioni per il personale, 44 milioni circa hanno alimentato l’economica provinciale in termini di fatture pagate alle imprese che lavorano per il nostro ente. A fine anno ci troviamo con un fondo cassa di 15.540.254 uro ma dobbiamo ancora incassare 9,5 milioni di canoni idrici e siamo in attesa del rimborso degli 8.500.000 anticipati per conto dello Stato nelle opere del Pnrr”. “Che il bilancio di previsione sia stato approvato senza contestazioni in Consiglio – conclude Lana – dimostra la bontà del nostro lavoro al servizio del territorio.