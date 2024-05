Elezioni a Baceno, corsa in solitaria per Andrea Vicini

Anche Baceno è tra i comuni ossolani che l’8 e il 9 giugno andranno alle urne per l’elezione del nuovo sindaco. Così come già accaduto nel 2019, c’è un unico candidato alla carica di primo cittadino, in corsa dunque esclusivamente per raggiungere il quorum necessario per essere riconfermato. Si tratta di Andrea Vicini, attuale sindaco al termine del suo primo mandato.

Vicini presenta la propria lista “Uniti per Baceno”, nella quale troviamo Graziano Villiborghi, Stefano Costa, Marika Dattrino, Dino Della Maddalena, Elena Beltrami, Paolo Ferrari, Paolo Sartori, Martina Signorini, Diego Noretta, Alberto De Lucia.