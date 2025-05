Polizia di Stato, crescono le segnalazioni tramite l'app YouPol

La polizia di Stato ha diffuso i dati relativi a primi mesi del 2025 relativi all’utilizzo dell’applicazione YouPol. L’app, per smartphone, tablet e computer, nasce nel 2017 come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e polizia di Stato, per prevenire e contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la fase pandemica, che ha registrato un aumento della violenza domestica, l’applicazione è stata implementata aggiungendo la possibilità di segnalare le “violenze domestiche”.

Secondo i dati forniti dalla polizia di Stato, tra dicembre 2024 e aprile 2025 si è registrato un netto aumento delle segnalazioni da parte dei cittadini: se alla fine dello scorso anno erano state 3978, ad aprile sono invece state 6.453; 2.742 sono invece state registrate a maggio, ma va tenuto conto che si tratta di un dato relativo esclusivamente alla prima metà del mese. In particolare, nell’ultimo mese sono state inviate 235 segnalazioni per violenza domestica, 2.218 per droga, 282 per bullismo e 3.600 per altri motivi. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio italiano, il sud è la zona in cui sono state registrate in totale più segnalazioni.

L’app YouPol consente l’accesso con registrazione utente o in forma anonima e l’invio di messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure. È possibile scegliere anche la lingua: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Fra i punti di forza dell'applicazione vi è la possibilità di proteggere la propria identità, infatti l'utente può scegliere di inviare la segnalazione in forma del tutto anonima. L’applicazione viene gestita dal punto di vista operativo dal servizio controllo del territorio della direzione centrale anticrimine della polizia di Stato che, attraverso gli uffici prevenzione generale e soccorso pubblico delle 106 Questure del territorio nazionale, gestisce l’implementazione del sistema, per aumentare la “prossimità digitale” verso i cittadini.

L’applicazione Youpol non sostituisce i numeri di emergenza Nue unounodue (112), ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato.