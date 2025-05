Yannick Graziani racconta “Annapurna 1950”: la conquista del primo Ottomila

Sabato 24 maggio (Ossola Outdoor Center - Crevoladossola, ore 18,00) l’alpinista francese Yannick Graziani racconterà “Annapurna 1950, la conquista del primo Ottomila”.

Nel 1950 gli alpinisti francesi Maurice Herzog e Louis Lachenal raggiungono per la prima volta nella Storia la vetta di un Ottomila: l’Annapurna (8091 m) nell’Himalaya, lungo il versante nord. In occasione del 75° della salita, Yannick Graziani, che nel 2013 salì con Stephane Benoist la difficilissima parete sud in otto giorni di epica scalata, racconterà la storia di una montagna mitica quanto pericolosa. All’incontro si ricorderà anche la figura di Maurice Herzog, il capo spedizione del 1950, che riportò gravi congelamenti con l’amputazione di alcune dita dei piedi. Al ritorno, dopo oltre un anno, Herzog si dedicò ancora una volta all’attività alpinistica cimentandosi con la salita del Canalone “Marinelli” sulla parete est del Monte Rosa. Indossava scarponi speciali, più corti della norma, che oggi sono conservati presso il Museo della Montagna e del Contrabbando di Macugnaga.

L’appuntamento è il secondo della rassegna “Terre Alte”, incontri con le montagne del mondo. L’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola e il periodico di cultura alpina “Il Rosa” promuovono nel 2025 un ciclo di incontri con la cultura alpina e con donne e uomini che sono protagonisti del vivere in montagna in anni di grandi cambiamenti climatici e sociali. Sette mesi e sette incontri per cogliere sguardi nuovi su un mondo in rapida e profonda trasformazione.