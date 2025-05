Con il Centro Servizi per il Volontariato un incontro pubblico per imparare i segreti del 730 precompilato

CsvNet Piemonte, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, propone un incontro pubblico per guidare i cittadini alla conoscenza del 730 precompilato. Durante l’incontro, che si terrà martedì 3 giugno dalle 17.00 alle 18.30 in via telematica (oppure in presenza al Csv di Torino), i tecnici della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate aiuteranno i partecipanti a fare chiarezza sulle spese da detrarre, sui documenti da conservare per la dichiarazione dei redditi e tutto ciò che è necessario sapere per compilare il proprio 730 in autonomia.

Nel corso dell’incontro, gli esperti dell’Agenzia delle Entrate spiegheranno tutti i passaggi da seguire per presentare il 730 in tutta tranquillità, illustreranno le novità della compilazione semplificata e daranno una prima risposta alle domande più frequenti.

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione consultare il sito www.csvnetpiemonte.org oppure contattare il Centro Servizi per il Volontariato del proprio territorio di riferimento: per quanto riguarda il Cst Novara Vco, è possibile contattare il numero 0321 33393 oppure l’indirizzo servizi@ciesseti.eu.