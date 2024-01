Con Didatour i musei del Vco arrivano nelle scuole italiane

Il Distretto Turistico dei Laghi promuove il progetto “Reti e siti museali del Distretto Turistico dei Laghi e Monti Valli dell’Ossola – un viaggio attraverso la storia”. Grazie alla collaborazione con Bandusia Srl, ha preso parte all’iniziativa Didatour.

L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso il Catalogo Didatour 2023/2024 e il portale didatour.it, l'offerta didattica dei principali musei del territorio tra Laghi e Monti, suddivisi per tematica proposta "Archeologia", "Arte e Design", "Etnografia, Artigianato e Curiosità, "Storia, Letteratura e Multimedialità", "Scienze Naturali, Pietra e Mineralogia". In allegato il redazionale a noi dedicato sull'annuario, mentre qui il link al sito web.

Didatour rappresenta uno strumento multifocale unico per entrare nel mondo della scuola italiana, interfacciandosi con i docenti presso istituti di ogni ordine e grado - in primis nelle province e regioni del Nord Italia - che da esso prenderanno spunto per l'organizzazione delle gite dei gruppi classe. Il Catalogo Didatour viene inviato annualmente dallo staff Bandusia a tutte le scuole con speciale newsletter, si trova sul portale consultato quotidianamente dagli insegnanti e verrà distribuito presso le principali fiere del turismo scolastico d'Italia per tutto l'arco del 2024.

Nella “Lago Maggiore Experience” promossa dal Distretto Turistico dei Laghi, il prodotto culturale dei piccoli grandi musei del territorio costituisce una componente importante dell'offerta turistica, denotando le tradizioni, le conoscenze e le abilità della nostra popolazione e dei suoi artisti più illustri, dal passato ai giorni nostri. A goderne può essere il visitatore leisure e non solo, perché obiettivo del nuovo Progetto dell'ATL è quello di valorizzare sempre più il turismo scolastico in loco. Quello dei ragazzi italiani che, con i loro accompagnatori, verranno sensibilizzati ad una migliore conoscenza della cultura locale più autentica e del patrimonio storico, artistico, industriale ed etnografico che contraddistingue profondamente il Lago Maggiore, il Lago d'Orta, il Lago di Mergozzo e le Valli Ossolane. Anche questo rientra nel concetto di turismo slow, esperienziale e consapevole sempre più nelle corde del turista contemporaneo e regolarmente incentivato dall'ATL.