Polizia Ferroviaria, un arresto e 16 indagati

La Polizia di Stato, compartimento di Polizia Ferroviaria, traccia un bilancio del proprio lavoro in Piemonte e Valle d’Aosta durante il periodo delle festività del 2023.

“8579 persone controllate di cui 1222 con precedenti, 1 arrestato, 16 indagati, 662 pattuglie impegnate nelle stazioni e 35 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 57 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 160 treni presenziati; 26 i servizi lungo linea e 32 quelli di ordine pubblico e 18 contravvenzioni al regolamento di Polizia Ferroviaria”, si legge in una nota della Polizia. “Questi i risultati dell’attività durante le Festività Natalizie del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Durante le giornate festive e prefestive di Natale sono stati predisposti dalla Polizia Ferroviaria mirati servizi di vigilanza e prevenzione nelle principali stazioni ferroviarie e negli scali di competenza. A Torino, in particolare, i controlli si sono svolti anche con l’ausilio delle Unità Cinofile antidroga e del Reparto Prevenzione crimine messi a disposizione dal Questore”.